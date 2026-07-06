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Сегодня, 13:00

США — Бельгия: прогноз, ставка и коэффициенты на матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

США и Бельгия встретятся на чемпионате мира по футболу 2026 года
Александр Иткин
редактор интернет отдела

США и Бельгия встретятся в 1/8 финала чемпионата мира в ночь на вторник, 7 июля.

Комментатор Константин Генич ожидает, что США забьют в первом тайме.

«Уже 2 страны-хозяйки в 1/8 финала сошли с дистанции, вот остаются одни американцы. И мне даже не хочется касаться темы отмены красной карточки Балогуна, это просто беспредел и абсурд. Что творит Дональд Трамп и как прогибается ФИФА... Но сыграет Балогун или не сыграет, американцы все равно были бы фаворитами этого противостояния.

Совсем недавно, буквально перед чемпионатом мира, они играли товарищеский матч, и там бельгийцы выиграли со счетом 5:2. Но эта игра будет несколько иной. Сейчас американцы хорошо выглядят, хорошо себя чувствуют и очень здорово входят в игру практически в каждом матче. Да даже не практически, а в каждом матче сборная США обязательно забивает в первом тайме. Очень хороший темп с первых минут, постоянное давление, агрессия, много разнообразных интересных действий по флангам. И мне кажется, не самая молодая сборная Бельгии просто может чуть дрогнуть под этим давлением сборной США, особенно при поддержке болельщиков в Сиэтле.

Во всех матчах пока американцы в первых таймах забивали. Я думаю, что этот матч тоже не станет исключением», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры оценивают шансы хозяев немного выше, чем шансы гостей: коэффициент на выход американцев в четвертьфинал составляет 1.85, на выход бельгийцев — 2.00.

Следить за ходом игры США — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
07 июля, 03:00. Lumen Field (Сиэтл)
США
Бельгия

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Чемпионат мира по футболу 2026

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