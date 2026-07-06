Португалия — Испания: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Сборные Португалии и Испании встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 6 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Португалия — Испания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Португалия в 1/16 финала обыграла Хорватию — 2:1. Испания на предыдущей стадии уверенно прошла Австрию — 3:0.
Победитель матча Португалия — Испания в 1/4 финала сыграет с победителем пары США — Бельгия.
Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.
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