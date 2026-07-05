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Сегодня, 18:32

Леклер выиграл Гран-при Великобритании, Ферстаппен выбыл за несколько кругов до финиша

Алина Савинова
Болид Шарля Леклера.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем Гран-при Великобритании. 28-летний монегаск выиграл девятую гонку в своей карьере.

Второе место занял гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл (отставание — 0,427 секунды), третье — партнер Леклера по команде Льюис Хэмилтон (+0,772), который получил 5-секундный штраф за фальстарт.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» шел в числе лидеров и за несколько кругов до финиша вылетел с трассы и застрял в гравии. Из-за схода нидерландца пилоты финишировали под пейс-каром. Незадолго до этого проблемы с болидом возникли у Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Лидер общего зачета финишировал 16-м.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии с 17 по 19 июля.

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Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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