Леклер выиграл Гран-при Великобритании, Ферстаппен выбыл за несколько кругов до финиша

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем Гран-при Великобритании. 28-летний монегаск выиграл девятую гонку в своей карьере.

Второе место занял гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл (отставание — 0,427 секунды), третье — партнер Леклера по команде Льюис Хэмилтон (+0,772), который получил 5-секундный штраф за фальстарт.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» шел в числе лидеров и за несколько кругов до финиша вылетел с трассы и застрял в гравии. Из-за схода нидерландца пилоты финишировали под пейс-каром. Незадолго до этого проблемы с болидом возникли у Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Лидер общего зачета финишировал 16-м.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии с 17 по 19 июля.