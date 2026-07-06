Губерниев: «Трамп спокойно использует право своей силы. США что хотят, то и делают, а ФИФА не отреагирует»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА приостановить дисквалификацию форварда США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира со сборной Бельгии.

24-летний футболист получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча США с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Это право сильного. Трамп позвонил и ФИФА обосрались от страха. Бельгийцы подали протест. Сейчас Трамп позвонит королю Бельгии — те обосрутся и отзовут протест. Трамп спокойно использует право своей силы. Они издевались над Ираном. Все это проглотили, кроме Ирана. Также организаторы обыскивали сборную Узбекистана перед контрольными матчами. Они не пустили арбитра из Сомали, которые имел полное право быть на этом чемпионате мира. Но США пофигу! ФИФА никак не отреагирует. Что хотят, то и делают. Поэтому нам надо быть сильными, чтобы диктовать условия миру», — сказал Губерниев «СЭ».

Балогун сможет принять участие в матче с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026, который пройдет ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

По информации The Athletic, Королевская бельгийская футбольная ассоциация официально написала письмо в ФИФА с просьбой обжаловать решение, и это право было предоставлено.