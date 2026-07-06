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Сегодня, 12:48

«Каролина» отметила успехи Холанна на ЧМ-2026: «Забил 7 голов с тех пор, как стал фанатом клуба»

Сергей Ярошенко
Эрлинг Холанн.
Фото Пресс-служба ХК «Каролина»

«Каролина» отреагировала на результативность нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанна на чемпионате мира-2026.

«Эрлинг Холанн забил 7 голов на чемпионате мира с тех пор, как стал большим фанатом «Каролины», — говорится в сообщении клуба НХЛ в соцсетях.

Также к посту была прикреплена фотография Холанна в футболке «Каролины».

Ранее 25-летний форвард сделал дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бразилии (2:1) и сравнялся по голам на турнире с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе (все — по 7).

Норвежцы в четвертьфинале турнира встретятся со сборной Англии.

Перед стартом чемпионата мира Холанн посетил матч пятый финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» (4:2).

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