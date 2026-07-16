Мюллер: «Не могу поверить и понять, почему Англия начала играть именно так после своего гола»

Экс-игрок сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение Англии от Аргентины в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026.

«Я не могу поверить и понять, почему Англия начала играть именно так после того, как повела в счёте. Я не понимаю, почему они сами позволили Аргентине раз за разом подавать в штрафную из идеальных позиций для навесов», — приводит TyC Sports слова Мюллера.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.