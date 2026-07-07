Бельгия разгромила США с Балогуном и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026

Сборная Бельгии в Сиэтле победила сборную США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 — 4:1.

Счет на 9-й минуте открыл полузащитник европейской команды Шарль Де Кетеларе. На 31-й минуте хавбек сборной США Малик Тилльман забил ответный гол. На 33-й минуте Де Кетеларе оформил дубль.

Во втором тайме сборная Бельгии забила еще два гола — на 57-й минуте отличился полузащитник Ханс Ванакен. А на 90+3-й минуте он ассистировал форварду Ромелу Лукаку.

В стартовый состав американской команды вошел нападающий Фоларин Балогун. Он был удален в игре 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Балогун должен был пропустить матч с Бельгией, однако 5 июля в ФИФА заявили о приостановке дисквалификации для футболиста.

Сборная Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира-2026 сыграет со сборной Испании. Этот матч запланирован на 10 июля.