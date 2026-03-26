Словакия — Косово: во сколько стыковой матч ЧМ-2026
Сборные Словакии и Косова встретятся в стыковом матче ЧМ-2026
Сборные Словакии и Косова встретятся в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в четверг, 26 марта. Игра пройдет на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры Словакия — Косово можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».
Победитель матча в финальном стыковом раунде за путевку на чемпионат мира встретится с Турцией или Румынией.
Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.
Новости