Сборные Словакии и Косова встретятся в стыковом матче ЧМ-2026

Сборные Словакии и Косова встретятся в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в четверг, 26 марта. Игра пройдет на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Словакия — Косово можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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26 марта, 22:45. Тегельне поле (Братислава)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Победитель матча в финальном стыковом раунде за путевку на чемпионат мира встретится с Турцией или Румынией.

Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.