Украина — Швеция: во сколько стыковой матч ЧМ-2026, где смотреть
Украина и Швеция встретятся в стыковом матче чемпионата мира
Сборные Украины и Швеции встретятся в стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в четверг, 26 марта. Игра пройдет на нейтральном стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Испании, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры Украина — Швеция можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».
Победитель матча выйдет в решающий стыковой раунд и встретится с Польшей или Албанией.
Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.
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