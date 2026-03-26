Украина и Швеция встретятся в стыковом матче чемпионата мира

Сборные Украины и Швеции встретятся в стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в четверг, 26 марта. Игра пройдет на нейтральном стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Испании, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Украина — Швеция можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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26 марта, 22:45. Сьюдад де Валенсия (Валенсия)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Победитель матча выйдет в решающий стыковой раунд и встретится с Польшей или Албанией.

Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.