Швейцария и Колумбия встретятся в четвертый раз в истории

Сборные Швейцарии и Колумбии будут играть в матче 1/8 финала чемпионата мира во вторник, 7 июля. Игра пройдет на арене «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

На чемпионатах мира команды встречались один раз: в 1994 году. Та игра завершилась победой колумбийцев со счетом 2:0. Также сборные проводили два товарищеских матча: в 1991 году победу одержала Швейцария (3:2), а в 2007-м — Колумбия (3:1).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры 1/8 финала ЧМ-2026. Следить за основными событиями и результатом игры Швейцария — Колумбия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 23:00. BC Place (Ванкувер)

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