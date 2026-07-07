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7 июля, 21:45

Швейцария — Колумбия: статистика личных встреч перед 1/8 финала ЧМ по футболу

Швейцария и Колумбия встретятся в четвертый раз в истории
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Швейцарии и Колумбии будут играть в матче 1/8 финала чемпионата мира во вторник, 7 июля. Игра пройдет на арене «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

На чемпионатах мира команды встречались один раз: в 1994 году. Та игра завершилась победой колумбийцев со счетом 2:0. Также сборные проводили два товарищеских матча: в 1991 году победу одержала Швейцария (3:2), а в 2007-м — Колумбия (3:1).

Швейцария&nbsp;&mdash; Колумбия: онлайн-трансляция.Швейцария — Колумбия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры 1/8 финала ЧМ-2026. Следить за основными событиями и результатом игры Швейцария — Колумбия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
07 июля, 23:00. BC Place (Ванкувер)
Швейцария
0:0
Колумбия

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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