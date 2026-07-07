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Сегодня, 01:50
Швейцария по пенальти обыграла Колумбию: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ
Игра плей-офф ЧМ-2026.
В четвертьфинале команда Мурата Якина встретится с Аргентиной. Матч против коллектива Лионеля Скалони состоится 12 июля, в воскресенье в 04:00 по московскому времени. Встреча пройдет в городе Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед».
Варгас выводит Швейцарию в четвертьфинал Чемпионата Мира по футболу.
4:3 — таков счёт в серии пенальти. Команды спокойно, хладнокровно ждали своего шанса в основное и дополнительное время, но фортуна так никому и не улыбнулась. 0:0 — счёт по итогам игрового времени. В серии пенальти же хорош был Кобель. Сейв после удара Кучо Фернандеса, хорошая реализация партнёров и команда Мурата Якина идёт дальше.
1:1. Санчес попадает в перекладину. Долгий разбег Дэвинсона и мяч прилетает в каркас ворот. У швейцарцев преимущество.
Дополнительное время закончено
Нас ждёт серия пенальти. Это первая серия одиннадцатиметровых в 1/8 фирнала на этом турнире.
118-я минута. Получил травму Лукуми. На последние минуты игрового времени вместо него вышел Мина.
115-я минута. Ужасная ошибка Джаки едва не привела к голу. Гранит уронил мяч, его подхватил Кампас, забежал в штрафную Кобеля и пробил чуть выше ворот.
112-я минута. Диас прошёл по флангу в своём классическом стиле и сделал перевод на правый фланг. Кинтеро сместился в стиле Арьена Роббена и пробил с левой в девятку. Мяч полетел значительно выше.
110-я минута. Кинтеро и Муньос дошли до лицевой Кобеля. защитники помешали колумбийцам. в итоге от Даниеля Муньоса мяч пределы поля покинул.
107-я минута. Быстро разгонялась атака сборной Колумбии. Эльведи пострадал после столкновения с Диасом в своей штрафной.
Первый экстра-тайм закончен
Счёт прежний — 0:0. Опасных моментов хватает. Ждём забитых мячей от сборных.
105+1-я минута. Риос прошёл по центру. Отдал передачу Диасу, который находился поблизости в штрафной. После удара от Видмера мяч вылетел на угловой.
104-я минута. Пас с фланга от Варгаса на Амдуни закончился ударом. Камило Варгас сумел вытащить наисложнейший мяч, который летел под ногами Лукуми.
101-я минута. Кампас подхватил мяч и пробил метров с 30-ти в самый угол. Кобель успел сместиться и отбить мяч в волейбольном стиле на угловой.
98-я минута. Лукуми после подачи с углового бьёт в перекладину. Мяч отрикошетил за пределы штрафной Швейцарии.
97-я минута. Луис Диас получил пас и пространство на фланге. Разбегался вингер сборной Колумбии, но хорош был Видмер, который прочиталд ситуацию и выбил мяч на угловой.
93-я минута. После розыгрыша углового Кампас собирался пробить. Ему помешал Мухайм. Кампас упал. Бартон не видит повода для назначения пенальти.
Победитель в основное время не выявлен
0:0 после сыгранных полных двух таймов. Несмотря на интересные замены, моменты у ворот обеих команд — сильнейшего определить пока не удалось. Ждём два эсктра-тайма по 15 минут.
90+5-я минута. Видмер зацепился в штрафной и пробил. Удар вышел очень слабым. Счёт по-прежнему 0:0.
88-я минута. Диас подошёл к штрафной и навесил на дальнюю бровку. Кампас упал в борьбе с Мухаймом. Судья не видит нарушения правил.
86-я минута. Двойная замена у сборной Швейцарии: Эмболо и Закария покинули поле. Вместо них вышли Видмер и Иттен.
84-я минута. Кампас отдавал передачу под выход один на один на Кучо Эрнандеса, однако Иван Бартон фиксирует офсайд.
82-я минута. Замены в атаку у сборной Колумбии: Суарес и Лерма поле покинули. Вместо них вышли Риос и Кучо Эрнандес.
78-я минута. Джака делал навес во время затяжной атаки в штрафную. Эмболо опередили защитники Колумбии, не дав в полёте добраться до мяча.
74-я минута. Кинтеро прокинул мяч в штрафную соперника. Кампас отправил снаряд с правого фланга точно в руки Кобелю. Правда, перед этим всё равно был зафиксирован офсайд.
72-я минута. После розыгрыша штрафного мяч завис в воздухе и летел в сторону Эмболо. Брифа опередил Варгас, выбив в полёте мяч кулаками. Двое пострадавших лежат на газоне. Игра остановлена.
71-я минута. Сразу после паузы на водопой вместо Рикардо Родригеса на поле выходит Миро Мухайм.
64-я минута. Активизировалась сборная Колумбии в атаке. Мохика разгонял шествие к воротам соперника по флангу. Вовремя в отбор вступил Эльведи, выбив мяч за боковую.
63-я минута. Ошибка сборной Швейцарии и перехват Суареса в центре поля. Прошёл Луис к штрафной и пробил, что есть мощи. Мяч свалился с ноги у нападающего латиноамериканской сборной.
61-я минута. Диас получил мяч в штрафной соперника. Развернулся и пробил мимо двух защитников Луис. Удар вышел не самым сильным — Кобель спокойно забрал футбольный снаряд в руки.
58-я минута. Джака получил мяч в штрафной и хотел эффектно его прокинуть на партнёров. Мохика хорош в подкате.
55-я минута. Вновь по причине прессинга Эльведи неаккуратно скидывает мяч Кобелю в свою же штрафную. Грегор аккуратно выносит его на чужую половину поля.
51-я минута. Хороший навес в штрафную был от Хамеса из-за пределов штрафной. Отозвался Ариас, но в прыжке Джону не хватило роста, чтобы до него дотянуться.
49-я минута. Ндой после забега в штрафную соперника упал в борьбе с Муньосом. Иван Бартон говорит, что ничего не было и призывает продолжать матч.
48-я минута. И тут же опасный момент у сборной Швейцарии. После прострела низом от Ндоя у Соу поехала нога и он в падении пробил выше ворот.
47-я минута. Сразу же после перехвата Эмболо на половине поля соперника мог Ндой зацепиться за мяч и начать атаку. Арбитр зафиксировал офсайд.
46-я минута. Второй тайм начинается. У сборной Швейцарии произошла замена. Вместо Яшари на поле вышел Соу.
Перерыв. По нулям после первой половины встречи
Не самый активный тайм выдают команды. По одному опасному моменту у сборных Швейцарии и Колумбии за 45 минут. Хороши были Варгас и Кобель. Очень осторожный и небогатый на события первый тайм. Ждём вторую половину встречи!
45+2-я минута. Длинная передеча от Санчеса со своей половины поля на Пуэрту не приносит своих плодов. Кобель без проблем забирает мяч в руки.
43-я минута. С правого фланга шла передача низом на Диаса. Луиса в подкате опередил Фройлер, выбив мяч на угловой.
41-я минута. Яшари ушёл от соперников в центре и уже отдавал передачу для забега своего капитана в штрафную. Джака не сумел поспешить за мячом — атака завершена.
39-я минута. Теперь в отборе хороши колумбийцы. Хамес поборолся в воздухе за мяч, принял его, отдал передачу на Суареса. Удар Луиса блокируют сразу два игрока Швейцарии.
36-я минута. Шикарную передачу вразрез исполнил Хамес. Муньос подхватил пас от капитана и забежал в штрафную. Даниэля опередил Рикардо Родригес, поставив спину и не дав подобраться к мячу. Плюч к этому было положение вне игры.
34-я минута. Стали чаще атаковать швейцарцы. Однако заброс на Закарию не удался. Защитника «Монако» на фланге опередил Мохика.
32-я минута. Ещё один удар от швейцарцев. Ндой подошёл к воротам по флангу и в безобидной ситуации пробил в створ. Варгас на месте. Без проблем голкипер латиноамериканской сборной принял мяч в руки.
30-я минута. Едва ли не самый опасный момент в матче — Ридер перехватил футбольный снаряд у Пуэрты вблизи штрафной колумбийцев, неспеша подошёл к углу и пробил в створ. Варгас сложился и в падении отбил опасный удар.
28-я минута. Быстро перехватили мяч у соперника и провели контратаку швейцарцы. Закария делал пас в штрафную между линий. В самый последний момент Ндоя опередил Санчес и не дал нападающему европейской сборной добраться до мяча.
26-я минута. Прекрасная атмосфера на трибунах и под песню «Макарена» матч в Ванкувере возобновляется.
21-я минута. Шикарная атака и завершение у сборной Колумбии. Пуэрта получил мяч после серии передач недалеко от штрафной соперника, а затем пробил. Кобель в прекрасном прыжке из угла вытаскивает удар.
19-я минута. Высоко прессинговала сборная Колумбии. Далвение вместе с Хамесом у нападающих «лос кофетерос» не дало результата. Эльведи и Кобель разобрались. Вратарь швейцарцев выбил мяч на чужую половину поля.
17-я минута. Лукуми отправил проникающей передачей вперёд Мохику. Колумбиец в борьбе с Закарией мяч упустил за пределы вратарской.
14-я минута. После подачи с углового у ворот Варгаса мяч выносится за пределы штрафной колумбийцев. Помимо этого ещё было и нарушение правил со стороны номинальных хозяев.
13-я минута. После подачи Хамеса со штрафного мяч сместился на дальнюю штангу. Там на добивании был Муньос. Удар вышел не сильным и Кобель в борьбе забрал его в руки.
8-я минута. Более менее выровнялась игра. Обе команды чувствуют себя комфортно и часто переходят на противоположную половину поля.
6-я минута. К воротам Варгаса пришла атака у сборной Швейцарии. Слева передача была на Ридера. Полузащитник пасовал на Ндоя. Дан бил из положения вне игры.
4-я минута. Муньос растянул атаку по правому флангу. Была передача на ход Диасу. Луиса опередил Закариа, выбив что есть силы мяч на угловой.
3-я минута. Фройлер в борьбе на фланге за мяч толкнул сильно Мохику в спину. Первый фол в матче.
2-я минута. Опасную передачу отдавал Эльведи своему голкиперу. Кобель не растерялся и от греха подальше выбил его за боковую.
Лоренцо выставил следующий стартовый состав на игру с Швейцарией
Колумбия: Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Ариас, Лерма, Пуэрта, Диас, Хамес Родригес, Суарес.
Стартовый состав сборной Швейцарии на матч с колумбийцами
Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Джака, Фройлер, Ридер, Яшари, Ндой, Эмболо.
Якин: «Мы вынесли важные уроки»
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о предстоящем матче с Колумбией.
«Сборная Колумбии воплощает латиноамериканский футбольный стиль. Они действуют очень основательно, быстро и вертикально развивают атаки, а также делают ставку на сильные индивидуальные качества игроков», — сказал Якин на пресс-конференции.
Лоренцо: «У Кордобы разрыв мышцы. К сожалению, он пропустит остаток турнира»
Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо рассказал о состоянии игроков перед матчем 1/8 финала против сборной Швейцарии.
«У Джона [Кордобы] разрыв мышцы. Мы теряем очень важного игрока, но остальные восстановились. Все чувствуют себя хорошо. У нас много универсальных футболистов, способных адаптироваться к разным ситуациям», — сказал Лоренцо на пресс-конференции.
Яшари: «Это будет самый сложный матч на этом чемпионате мира для нас»
Полузащитник сборной Швейцарии Ардон Яшари высказал мнение о возможных провокациях со стороны болельщиков и футболистов колумбийской сборной.
«Это динамичная команда, играющая агрессивно. Мы должны противостоять этому и играть в своем стиле. Южноамериканские команды очень эмоциональны, возможны некоторые провокации», — приводит AS слова Яшари.
Швейцария — Колумбия: кто пропустит встречу
У швейцарцев под вопрос участие защитника Луки Хакеса.
Колумбийцам не поможет Джон Кордоба, форвард «Краснодара» получил травму в матче с Ганой и покинул поле на 8-й минуте. Он выбыл примерно на месяц.
Швейцария — Колумбия: история встреч
Соперники провели один официальный матч — в игре группового турнира ЧМ-1994 победили колумбийцы со счетом 2:0.
Также команды трижды встречались в товарищеских играх: в 1985 была зафиксирована ничья 2:2, в 1991-м швейцарцы выиграли 3:2, в 2007- колумбийцы победили 3:1.
Швейцария — Колумбия: путь в 1/8 финала ЧМ-2026
Швейцария заняла первое место в группе В, набрав 7 очков. Команда Мурата Якина потеряла очки лишь в первом туре, сыграв вничью с Катаром (1:1), затем разгромила Боснию (4:1) и победила Канаду (2:1).
В 1/16 финала европейская сборная обыграла Алжир, забив по голу в каждом из таймов: на 10-й минуте отличился Бриль Эмболо, на 46-й — Дан Ндой.
Сборная Колумбии тоже ни разу не проиграла на турнире. В группе К латиноамериканская сборная заняла первое место, опередив Португалию, ДР Конго и Узбекистан.
В 1/16 финала «Лос кафетерос» победили Гану (1:0) благодаря голу Джона Ариаса на 14-й минуте.
Швейцария — Колумбия: где смотреть трансляцию матча
В прямом эфире игру Швейцария — Колумбия покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Швейцария — Колумбия: дата, время, место начала матча
Команды сыграют на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучит 7 июля в 23.00 по московскому времени.
Во вторник, 7 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия.
Игра пройдет на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Арена вмещает 54 тысячи человек. Здесь уже состоялись матчи Австралия — Турция (2:0), Канада — Катар (6:0), Новая Зеландия — Египет (1:3), Канада — Швейцария (1:2), Новая Зеландия — Бельгия (1:5), а также Швейцария — Алжир (2:0).
Главным судьей матча Швейцария — Колумбия назначен сальвадорец Иван Бартон, который на ЧМ-2026 работал на играх Турция — Парагвай (0:1) и Япония — Швеция (1:1).
«СЭ» будет подробно следить за матчем ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия. Присоединяйтесь!