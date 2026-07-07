Швейцария по пенальти обыграла Колумбию: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ

Швейцария — Колумбия: путь в 1/8 финала ЧМ-2026

Швейцария заняла первое место в группе В, набрав 7 очков. Команда Мурата Якина потеряла очки лишь в первом туре, сыграв вничью с Катаром (1:1), затем разгромила Боснию (4:1) и победила Канаду (2:1).

В 1/16 финала европейская сборная обыграла Алжир, забив по голу в каждом из таймов: на 10-й минуте отличился Бриль Эмболо, на 46-й — Дан Ндой.

Сборная Колумбии тоже ни разу не проиграла на турнире. В группе К латиноамериканская сборная заняла первое место, опередив Португалию, ДР Конго и Узбекистан.

В 1/16 финала «Лос кафетерос» победили Гану (1:0) благодаря голу Джона Ариаса на 14-й минуте.