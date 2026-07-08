Энцо Фернандес: «Сейчас я не думаю о своем будущем, после чемпионата мира посмотрим»

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес ответил на вопрос о возможном трансфере летом 2026 года.

В июне появилась информация, что ради подписания 25-летнего аргентинца «Реал» готов расстаться с полузащитником Орельеном Тчуамени.

«Сейчас я не думаю о своем будущем. Я здесь, наслаждаюсь этим моментом, который для меня невероятен. А после чемпионата мира — посмотрим», — приводит слова Фернандеса DAZN.

7 июля полузащитник принес победу сборной Аргентины над сборной Египта (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026, забив на 90+2-й минуте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Контракт Фернандеса с «Челси» рассчитан до 30 июня 2032 года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 54 матчах за «Челси».