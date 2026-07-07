ФИФА назначила 5 аргентинских судей на матч ЧМ-2026 Франция — Марокко

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назначила бригаду судей из Аргентины на матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко.

Главным арбитром встречи станет Факундо Тельо, а помогать ему будут Хуан Пабло Белатти, Габриэль Чаде, Дарио Эррера, и Кристиан Наварро.

Франция сыграет с Марокко в четвертьфинале ЧМ 9 июля.

Во вторник, 7 июля, Аргентина добыла волевую победу над Египтом (3:2). После матча главный тренер африканской сборной Хоссам Хассан остался недоволен судейством в матче с южноамериканцами.

На ЧМ-2026, который завершится 19 июля, сборные Аргентины и Франции могут встретиться между собой только в финале. Они играли друг с другом в решающем матче ЧМ-2022, и тогда трофей завоевала южноамериканская команда (3:3, 4:2 в серии пенальти).