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7 июля, 23:31

ФИФА назначила 5 аргентинских судей на матч ЧМ-2026 Франция — Марокко

Сергей Филин

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назначила бригаду судей из Аргентины на матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко.

Главным арбитром встречи станет Факундо Тельо, а помогать ему будут Хуан Пабло Белатти, Габриэль Чаде, Дарио Эррера, и Кристиан Наварро.

Франция сыграет с Марокко в четвертьфинале ЧМ 9 июля.

Во вторник, 7 июля, Аргентина добыла волевую победу над Египтом (3:2). После матча главный тренер африканской сборной Хоссам Хассан остался недоволен судейством в матче с южноамериканцами.

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На ЧМ-2026, который завершится 19 июля, сборные Аргентины и Франции могут встретиться между собой только в финале. Они играли друг с другом в решающем матче ЧМ-2022, и тогда трофей завоевала южноамериканская команда (3:3, 4:2 в серии пенальти).

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