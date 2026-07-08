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8 июля, 01:35

Месси о победе Аргентины над Египтом на ЧМ-2026: «Мы не хотели и не заслуживали вылета»

Сергей Филин

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал волевую победу своей команды над сборной Египта (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Аргентинцы до 79-й минуты уступали со счетом 0:2, но сумели отыграться и вырвать победу.

39-летний Месси не реализовал пенальти, забил гол, отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком встречи.

«Мы не хотели и не заслуживали того, чтобы отправиться домой. Мы не могли позволить, чтобы все закончилось именно так. Эта команда действительно заслуживала продолжить борьбу. Мы никогда не сдаемся. Никогда», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.

Скриншот трансляции матча Аргентина&nbsp;&mdash; Египет.«Поздравляем Аргентину с победой на ЧМ, турнир сфальсифицирован». Египет в ярости после поражения

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча между Швейцарией и Колумбией.

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