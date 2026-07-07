Тренер сборной Аргентины Скалони заплакал и ушел с интервью после победы над Египтом

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони эмоционально отреагировал на победу над Египтом (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы уступали со счетом 0:2 к 79-й минуте, но сумели сравнять счет и вырвать победу.

48-летний специалист пришел на послематчевое интервью, но не сумел сдержать слез.

«Я не могу на вас смотреть, извините, я слишком эмоционален. Что за команда, брат мой! Мне нужно идти, я не могу», — сказал Скалони и ушел в слезах.

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча между Швейцарией и Колумбией.