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7 июля, 23:28

Месси — о победе Аргентины над Египтом: «Настоящее безумие. Эта команда никогда не опускает руки»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча против Египта (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы до 79-й минуты уступали со счетом 0:2, но сумели отыграться и вырвать победу. 39-летний Месси не реализовал пенальти, забил гол, отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком встречи.

«Честно говоря, огромное счастье от того, что мы вышли дальше, особенно учитывая, как именно нам это удалось. После того как счет стал 0:2, все сильно осложнилось. Невероятные эмоции от того, что мы сумели перевернуть игру. Нам снова пришлось очень тяжело, но это чемпионат мира. Все матчи складываются именно так. Здесь все команды очень равны. Я очень счастлив.

Отыграться после 0:2 совсем непросто... Но, как я всегда говорю, эта команда никогда не опускает руки и борется до самого конца. Нам повезло, что Кути (Кристиан Ромеро) быстро забил свой гол, у нас еще оставалось время, и мы сумели вырвать победу в основное время. То, что сегодня сделала эта команда, — настоящее безумие. Я очень счастлив и очень рад, что наши болельщики могут продолжать наслаждаться этим турниром. Надеюсь, мы будем радовать их и дальше», — приводит слова Месси TyC Sports.

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча между Швейцарией и Колумбией.

Хулиан Альварес и&nbsp;Лионель Месси.Волшебство в Атланте: Месси начал с незабитого пенальти, а потом спас Аргентину от катастрофы

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