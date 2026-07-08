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8 июля, 01:24

Месси объяснил, почему плакал после победы над Египтом

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не сдержал слез после победы над Египтом (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Я плакал, потому что чувствовал, что подвел своих партнеров по команде из-за незабитого пенальти... и из-за того, как именно я его исполнил. Но, к счастью, в итоге Бог снова приготовил для меня нечто особенное. Я очень счастлив», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Месси на своей странице в соцсети X.

В 1/4 финала ЧМ-2026 Аргентина сыграет с победителем матча Швейцария — Колумбия.

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