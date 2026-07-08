Месси объяснил, почему плакал после победы над Египтом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не сдержал слез после победы над Египтом (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Я плакал, потому что чувствовал, что подвел своих партнеров по команде из-за незабитого пенальти... и из-за того, как именно я его исполнил. Но, к счастью, в итоге Бог снова приготовил для меня нечто особенное. Я очень счастлив», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Месси на своей странице в соцсети X.

В 1/4 финала ЧМ-2026 Аргентина сыграет с победителем матча Швейцария — Колумбия.