Ибрагимович: «Месси — настоящий зверь, выиграл ЧМ и множество других титулов, но продолжает бороться»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

7 июля Аргентина добыла волевую победу над Египтом (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

До 79-й минуты южноамериканцы проигрывали со счетом 0:2, а затем забили трижды и сумели пройти в четвертьфинал. 39-летний Лионель Месси сделал голевую передачу и забил гол.

«Месси — настоящий зверь. Никто не может приблизиться к нему. Он весь матч сопротивлялся и боролся. То, что мы увидели сегодня, — это тот зверь, которого мы привыкли видеть и продолжаем видеть. Он выигрывал на чемпионате мира, получал «Золотые мячи» и множество других титулов, он выиграл все. У него есть все, но он продолжает бороться», — цитирует Ибрагимовича Fox Sports.

В 1/4 турнира Аргентина сыграет с победителем матча Швейцария — Колумбия.