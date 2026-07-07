Хабиб Нурмагомедов о матче Швейцария — Колумбия на ЧМ: «Надеюсь, колумбийцы пройдут дальше и встретятся с Аргентиной»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Колумбии.

Игра пройдет на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада) в ночь с 7 на 8 июля.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 23:00. BC Place (Ванкувер)

«Признаюсь честно, ни один матч Швейцарии не смотрел, только нарезки и моменты. Очень крепкая команда с настоящим капитаном — Джакой. Много про него наслышан, и даже в этой сборной он как играющий тренер себя проявляет. Короче, я надеюсь, что колумбийцы пройдут дальше, и встретятся с Аргентиной», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Победитель поединка Швейцария — Колумбия сыграет с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.