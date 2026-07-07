Альварес после матча с Египтом на ЧМ-2026: «Месси продолжает подтверждать статус легенды, мы счастливы быть рядом с ним»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал победу своей команды над сборной Египта (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

До 79-й минуты аргентинцы проигрывали со счетом 0:2. Затем Кристиан Ромеро с передачи Месси сократил отставание аргентинцев в счете. Спустя 4 минуты Месси сравнял счет. На 90+2-й минуте победу Аргентине принес гол Энцо Фернандеса.

«Радость и море эмоций. Лео Месси продолжает подтверждать статус легенды, а мы счастливы быть рядом с ним», — приводит слова Альвареса пресс-служба сборной Аргентины.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча между Швейцарией и Колумбией.