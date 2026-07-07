Швейцария — Колумбия: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы на матч между Швейцарией и Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Игра пройдет на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада).

Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Джака, Фройлер, Ридер, Яшари, Ндой, Эмболо.

Колумбия: Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Ариас, Лерма, Пуэрта, Диас, Хамес Родригес, Суарес.

Победитель игры встретится с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.