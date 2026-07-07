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7 июля, 21:42

Швейцария — Колумбия: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между Швейцарией и Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Игра пройдет на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада).

Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Джака, Фройлер, Ридер, Яшари, Ндой, Эмболо.

Колумбия: Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Ариас, Лерма, Пуэрта, Диас, Хамес Родригес, Суарес.

Победитель игры встретится с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Швейцария&nbsp;&mdash; Колумбия: онлайн-трансляция.Швейцария — Колумбия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира
Чемпионат мира. 1/8 финала.
07 июля, 23:00. BC Place (Ванкувер)
Швейцария
0:0
Колумбия

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Чемпионат мира по футболу 2026

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