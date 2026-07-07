Хабиб Нурмагомедов о сборной Аргентины: «На этом чемпионате они каждый матч выдают фантастический»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Египта (3:2).

До 79-й минуты аргентинцы уступали со счетом 0:2, а затем забили трижды и сумели вырвать победу. 39-летний Лионель Месси сделал голевую передачу и забил гол.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

«Я же говорил — эта команда реально духом играет. Да, они мне не нравятся, но надо отдать должное, в футбол они играть умеют именно командный, а не индивидуальный. И даже тот гол Месси. Обратите внимание, как он ему прямо на ногу положил этот мяч, прямо перед ударом, просто посмотрите медленный повтор. Мои поздравления болельщикам Аргентины, на этом чемпионате они каждый матч выдают фантастический», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча между Швейцарией и Колумбией.