Швейцария и Алжир проведут матч в 1/16 финала чемпионата мира

Сборные Швейцарии и Алжира встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира в пятницу, 3 июля. Игра будет проходить на стадионе «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 6.00 по московскому времени. Матч Швейцария — Алжир можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Швейцария заняла первое место в группе В с 7 очками, Алжир финишировал третьим в группе J с 4 очками. Победитель матча встретится в 1/8 финала с Колумбией или Ганой.

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За ключевыми событиями и результатом игры Швейцария — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

03 июля, 06:00. BC Place (Ванкувер)

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