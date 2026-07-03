Роналду завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026

Сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Лилиана Катя Авейру сообщила, что ЧМ-2026 может стать для 41-летнего форварда последним с национальной командой.

«Насколько мне известно, он может попрощаться со сборной. Не сегодня, но, думаю, это прощание. Я имею в виду сборную Португалии. По информации из надежного источника, этот чемпионат мира — его «последний танец».

Самое главное — наслаждаться этими более чем двадцатью годами, которые мы прожили вместе с ним в сборной. Я невероятно горжусь им. Я была в Катаре, теперь я здесь. Это огромный повод для гордости. Уверена, что в конце мы будем улыбаться. Криштиану уверен в себе и волнуется меньше, чем мы. Чувствую хорошую энергетику и уверенность. Для нас, болельщиков, это очень важно — мы можем доверять этой команде.

Умным людям, которые действительно любят футбол, должен нравиться Роналду. В конечном счете проигрывают именно они. Он доминирует в футболе уже более 20 лет. Посмотрите, где сейчас семья Авейру и откуда мы пришли. Посмотрите, через что прошла наша мама. Неужели кто-то думает, что критика может лишить нас счастья? Никогда!» — приводит Marca слова Авейру.

Роналду провел за сборную Португалии 231 матч, забил 145 голов и сделал 46 голевых передач. С ним команда выиграла Евро-2016 и дважды Лигу наций.

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия — Хорватия пройдет сегодня, 3 июля, на стадионе «БМО Филд» в Торонто. Начало матча — в 2.00 по московскому времени.

Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.