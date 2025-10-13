Исландия — Франция: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Сборная Исландии примет Францию в матче отбора чемпионата мира
Сборные Исландии и Франции встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 13 октября. Игра будет проходить на стадионе «Лаугардалсволлюр» в Рейкьявике, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Следить за основными событиями и результатом игры Исландия — Франция можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).
Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины.
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