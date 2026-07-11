Участник ЧМ-2026 в составе сборной ЮАР Адамс умер в возрасте 25 лет

Полузащитник «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет, сообщает Южноафриканская ассоциация футболистов.

Причины смерти футболиста не называются.

«Наша страна потеряла выдающегося футболиста, но память о Джейдене Адамсе и его наследие останутся с нами навсегда. Мы всегда будем помнить его скромность, исключительный талант и гордость, с которой он представлял ЮАР. Покойся с миром, Джейден. Ты никогда не будешь забыт», — говорится в заявлении ассоциации.

Адамс перешел в «Мамелоди Сандаунс» в 2025 году. За команду он провел 27 матчей и забил 4 гола. До этого полузащитник на протяжении пяти лет выступал за «Стелленбос». В сезоне-2025/26 Адамс стал победителем африканской Лиги чемпионов.

За сборную ЮАР футболист провел девять матчей и забил один гол. На чемпионате мира-2026 Адамс сыграл во всех трех матчах группового этапа, не отметившись результативными действиями. Во встрече 1/16 финала против Канады (0:1) игрок участия не принимал.