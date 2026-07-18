Экс-директор школы «Чертаново» рассказал, как Кройф уснул в его номере

Бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как бывший полузащитник сборной Нидерландов и «Барселоны» Йохан Кройф уснул в его номере.

— На каких чемпионатах мира бывали до Америки, если не брать, конечно, российский ЧМ-2018?

— Впервые поехал в 2002-м в Корею и Японию, а два года спустя — на Евро в Португалию. В Корее произошел смешной случай. Одним из спонсоров ЧМ-2002 была компания Hyundai, а ее лицом был Йохан Кройф.

Я тогда работал в одном из банков. Параллельно с отборочным турниром чемпионата мира шло соревнование среди любительских мини-футбольных команд Европы, и победитель награждался поездкой на мир. Мы в банке создали неплохую команду, выиграли Первую лигу, вышли в Высшую, но просто отказались в ней играть. В Кубке России встречались с «Диной» — в общем, кое-чего добились.

И вот мы выигрываем отборочный турнир в Польше среди европейских любительских мини-футбольных команд — и как победители едем в Корею на чемпионат мира. В один из дней — большой банкет в небоскребе, где находится штаб-квартира Hyundai. Мы жили там же этаже на 17-м, а мероприятие — вдвое выше, где-то на 35-м.

Оказываюсь за одним столом с Кройфом, президентом Федерации футбола Кореи и представителем высшего звена Hyundai. Причем зал был огромный, просто мне вот так повезло. А я с собой по старинке привез несколько бутылок русской водки, подумав: мало ли кого в Корее можно будет угостить. И тут такой повод, тем более что при обилии изысканных блюд спиртного за столом вообще не было! Предлагаю — все с радостью соглашаются.

Приношу из номера бутылку, всем под такую закуску водка понравилась. И с чьей-то стороны назрел вопрос, который волновал всех: «А есть еще?» — «Ну, конечно, есть!» Пошел принес еще две. Закончилось, естественно, тем, что выпили вообще все. Более того, допивали у меня в номере.

— С Кройфом?!

— С Кройфом. Но это я сейчас более-менее говорю по-испански, а тогда был вообще без нормальных иностранных языков. Но общий язык нашли. Было весело. Но это еще не все. Кройф и заснул у меня в номере!

— Ничего себе.

— Спал он, правда, недолго, потом проснулся, а на следующее утро уехал. Через два года в Португалии — чемпионат Европы, и там спонсор снова Hyundai. Опять наша команда выигрывает путевку. Приезжаю в Португалию, и первый, кого вижу на церемонии открытия, — Кройф! Он идет, видит меня, хватается за голову и говорит: «Нет, это невозможно! Нет!»

— Не повторили?

— Нет. Но воспоминание осталось отличное.

На клубном уровне Кройф выступал за «Аякс», «Барселону», «Лос-Анджелес Ацтекс», «Вашингтон Дипломатс», «Леванте» и «Фейеноорд». Также он был главным тренером «Аякса» и «Барселоны».

Как футболист Кройф 9 раз становился чемпионом Нидерландов, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и один раз — чемпионат Испании. Со сборной Нидерландов хавбек становился серебряным призером ЧМ-1974 и Евро-1976. Футболист трижды получал награду «Золотой мяч».

За тренерскую карьеру Кройф четырежды выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании, трижды — Суперкубок страны, а также по одному разу — Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков УЕФА.

Кройф умер 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет из-за рака легкого.