Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место на ЧМ по футболу

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года в ночь с 18 на 19 июля. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами и начнется в 00.00 по московскому времени. Французы попали в бронзовый финал после поражения от Испании — 0:2, а англичане в полуфинале уступили Аргентине — 1:2.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место.

19 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Ориентировочный состав Франции на матч с Англией

Меньян — Гюсто, Конате, Лакруа, Тео Эрнандес — Рабьо, Заир-Эмери — Олисе, Шерки, Дуэ — Мбаппе.

Ориентировочный состав Англии на матч с Францией

Пикфорд — Куанса, Берн, Гехи, О'Райли — Андерсон, Беллингем — Сака, Роджерс, Рашфорд — Кейн.

Официальные стартовые составы Франции и Англии станут известны примерно за час до начала встречи.

Трансляция игры Франция — Англия» пройдет эксклюзивно на онлайн-платформе «Кинопоиск». Бесплатно матч можно посмотреть в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

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