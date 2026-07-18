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Судейство

Сегодня, 14:05

Видеоарбитр финала ЧМ-2026 Данкерт — лучший в мире. Таких назначений нет ни у кого

Александр Бобров
Шеф-редактор
Бастиан Данкерт.
Фото Getty Images

Рефери из Германии Бастиан Данкерт вошел в бригаду Славко Винчича, которая будет судить финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина.

46-летний немец установил рекорд: еще ни один видеоарбитр не получал столько назначений на важнейшие матчи.

В его активе — следующие игры:

— ВАР, финал чемпионата Европы-2020 Италия — Англия — 1:1 (пен. — 3:2);

— АВАР2, финал Лиги конференций-2021/22 «Рома» — «Фейеноорд» — 1:0;

— АВАР2, финал Лиги Европы-2022/23 «Севилья» — «Рома» — 1:1 (пен. — 4:1);

— ВАР, матч за Суперкубок УЕФА-2024 «Реал» — «Аталанта» — 2:0;

— ВАР, финал Лиги Европы-2024/25 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0;

— ВАР, финал клубного чемпионата мира-2025 «Челси» — «ПСЖ» — 3:0;

— ВАР, финал Лиги чемпионов-2025/26 «ПСЖ» — «Арсенал» — 1:1 (пен. — 4:3);

— ВАР, финал чемпионата мира-2026 Испания — Аргентина.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало игры — в 22.00 (мск).

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