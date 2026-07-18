Капдевила обратился к Трампу за помощью после отказа в визе в США перед финалом ЧМ-2026

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Жоан Капдевила обратился в своих соцсетях к президенту США Дональду Трампу.

Экс-футболист заявил, что ему отказали в выдаче американской визы, из-за чего он не сможет вместе с детьми посетить финал ЧМ-2026.

«Мне нужна помощь, Дональд Трамп! Мне сообщили, что я не смогу отправиться на финал вместе с моими детьми, потому что мне отказали в разрешении на въезд. Может ли кто-нибудь помочь мне с этим? Вы даже не представляете, как я ждал эту поездку, чтобы оказаться там вместе со всеми моими партнерами по команде 2010 года и поддержать Испанию. Не могу поверить, что мне не разрешают въехать в США... Что я пропущу такой особенный момент вместе с моими детьми, которые так же сильно, как и я, любят футбол», — написал Капдевила.

В финале чемпионата мира 2026 года Испания сыграет против Аргентины. Решающий матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) 19 июля в 22.00 по московскому времени.