Корнеева вышла в полуфинал турнира в Афинах

Российская теннисистка Алина Корнеева стала полуфиналисткой турнира в Афинах.

В четвертьфинале 90-я ракетка мира победила чешку Терезу Валентову (49-я ракетка) со счетом 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 42 минуты.

Корнеева сделала за игру 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. У Валентовой — 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Соперницей Корнеевой станет победительница матча Алисия Паркс (США) — Мария Саккари (Греция).