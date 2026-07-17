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Сегодня, 19:41

Корнеева вышла в полуфинал турнира в Афинах

Руслан Минаев

Российская теннисистка Алина Корнеева стала полуфиналисткой турнира в Афинах.

В четвертьфинале 90-я ракетка мира победила чешку Терезу Валентову (49-я ракетка) со счетом 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 42 минуты.

Корнеева сделала за игру 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. У Валентовой — 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Соперницей Корнеевой станет победительница матча Алисия Паркс (США) — Мария Саккари (Греция).

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Теннис
Алина Корнеева
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