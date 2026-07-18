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Сегодня, 14:22

Фернандо Льоренте — о финале ЧМ-2026: «Меня удивляет, как молодые ребята не боятся таких матчей»

Алина Савинова

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Льоренте поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026 между испанской и аргентинской сборными.

41-летний испанец является чемпионом мира 2010 года. Тогда Испания в финале обыграла Нидерланды в дополнительное время со счетом 1:0.

«Это будет очень красивый матч. Помню, как мы нервничали, была неуверенность — ночь перед финалом не такая, как перед обычной игрой. Но меня очень удивляет, как молодые ребята подходят к таким матчам. Это поколение футболистов демонстрирует, что не боится играть в таких встречах и способно выкладываться по максимуму. Думаю, в финал вышли две лучшие команды. Кто будет более заряжен и выйдет с большим желанием, у того и будет много шансов», — приводит Mundo Deportivo слова Льоренте.

Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) 19 июля в 22.00 по московскому времени.

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