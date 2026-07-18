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Сегодня, 13:32

Почеттино о финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина: «Шансы 50 на 50, фаворита нет»

Алина Савинова

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что у сборных Испании и Аргентины равные шансы на победу в финале чемпионата мира-2026.

«Это один из самых важных матчей в истории. У команд есть общие черты. Аргентина повышала свой уровень по ходу турнира, встречаясь с более сильными командами, то же самое происходило и с Испанией. Шансы — 50 на 50. Для меня нет фаворита. Аргентина обладает уверенностью [как чемпион мира-2022], но у Испании есть игроки, которые могут справляться с таким давлением», — приводит COPE слова Почеттино.

Он также предположил, как испанцам можно остановить аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Чем дальше он от ваших ворот, тем лучше. Нужно оказывать сильное давление на аргентинских игроков, чтобы они не могли находить связь с ним, и пытаться играть на их половине поля», — добавил тренер.

Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) 19 июля в 22.00 по московскому времени.

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