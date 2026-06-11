Неймар в среду пропустил тренировку сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар в среду снова отсутствовал на тренировочной базе команды в Морристауне, сообщает Reuters.

34-летний бразилец продолжает восстановление после травмы правой икроножной мышцы 2-й степени, полученной во время матча за «Сантос» в середине мая. Он, скорее всего, пропустит первую игру бразильцев на ЧМ-2026 против Марокко, и пока нет никаких сведений о том, примет ли он участие в последующих матчах группового турнира против Гаити и Шотландии.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии сыграет в группе С с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).