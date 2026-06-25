Российский болельщик назвал нулевой безопасность в Мексике на ЧМ-2026

Российский болельщик Родион Балакин, посетивший один из матчей ЧМ-2026 без билета, в интервью «СЭ» раскритиковал уровень безопасности в Мексике.

— Безопасность в Мексике слабая?

— Нулевая, можно сказать. В фан-зону можно было принести что хочешь — алкоголь, бутылки в карман засунуть. Но мало кому это было нужно — все на позитиве, на празднике футбола, беспорядков не было. Все цивильно. Но страна — хаос.

В районах, где мы были, — бездомные, бастующие, палатки. Безопасности никакой. На каждом углу курят, не скрывая, запах везде. Мне писали: «Сходи в центральный район». Но там бизнес-центры, нет футбольных эмоций. Мы жили в пяти минутах от фан-зоны, там и тусовались.

— Что с логистикой в Мехико?

— Ужасная. На матч мы добирались два с половиной часа на трех видах транспорта: метро, такси, автобус. Метро переполнено, вагоны стоят по 7-10 минут, давка, жара, кислорода нет. Короче, ад. Но это часть местного колорита.

— А атмосфера самого чемпионата мира чувствуется?

— Да, просто вау! Я словно на другую планету съездил. Очень круто! Фан-зона кипела — люди со всех стран, очень много русских. Ближе к матчу с Узбекистаном начали подтягиваться наши — из Саранска, Москвы, Перми, даже из Владивостока были.

Многие потом ехали в США или Канаду на другие матчи. Мексиканцы, когда видели флаг России, подходили и кричали: «Руссо!» Вспоминали, как приезжали к нам в Самару и Ростов на ЧМ-2018. Говорили, что у нас тоже круто.

Чемпионат мира-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в мировом первенстве принимают участие 48 сборных.