Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 21:20

Российский болельщик назвал нулевой безопасность в Мексике на ЧМ-2026

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото AFP

Российский болельщик Родион Балакин, посетивший один из матчей ЧМ-2026 без билета, в интервью «СЭ» раскритиковал уровень безопасности в Мексике.

— Безопасность в Мексике слабая?

— Нулевая, можно сказать. В фан-зону можно было принести что хочешь — алкоголь, бутылки в карман засунуть. Но мало кому это было нужно — все на позитиве, на празднике футбола, беспорядков не было. Все цивильно. Но страна — хаос.

В районах, где мы были, — бездомные, бастующие, палатки. Безопасности никакой. На каждом углу курят, не скрывая, запах везде. Мне писали: «Сходи в центральный район». Но там бизнес-центры, нет футбольных эмоций. Мы жили в пяти минутах от фан-зоны, там и тусовались.

— Что с логистикой в Мехико?

— Ужасная. На матч мы добирались два с половиной часа на трех видах транспорта: метро, такси, автобус. Метро переполнено, вагоны стоят по 7-10 минут, давка, жара, кислорода нет. Короче, ад. Но это часть местного колорита.

— А атмосфера самого чемпионата мира чувствуется?

— Да, просто вау! Я словно на другую планету съездил. Очень круто! Фан-зона кипела — люди со всех стран, очень много русских. Ближе к матчу с Узбекистаном начали подтягиваться наши — из Саранска, Москвы, Перми, даже из Владивостока были.

Многие потом ехали в США или Канаду на другие матчи. Мексиканцы, когда видели флаг России, подходили и кричали: «Руссо!» Вспоминали, как приезжали к нам в Самару и Ростов на ЧМ-2018. Говорили, что у нас тоже круто.

Чемпионат мира-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в мировом первенстве принимают участие 48 сборных.

Родион Балакин.«Словно на другую планету съездил!» Как болельщик «Ростова» попал на матч ЧМ-2026 без билета

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Кюрасао — Кот-д'Ивуар: стартовые составы на матч ЧМ-2026
Российский болельщик назвал самых популярных игроков «Ростова» в Мексике
Парагвай — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу
Анчелотти — о возвращении Неймара на поле: «В 34 года у него страсть мальчишки к футболу»
«Цель — создать яркую атмосферу на стадионе». Сборная Катара заплатила за подставных фанатов на ЧМ-2026?
Российский болельщик рассказал, как прошел на матч ЧМ-2026 без билета
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российский болельщик рассказал, как прошел на матч ЧМ-2026 без билета

Анчелотти — о возвращении Неймара на поле: «В 34 года у него страсть мальчишки к футболу»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости