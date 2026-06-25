Эквадор — Германия: Валенсия, Кайседо, Вирц и Мусиала выйдут в стартовом составе

Сборные Германии и Эквадора опубликовали стартовые составы на матч группового турнира ЧМ-2026. Игра начнется в 23.00 мск.

Эквадор: Галиндес, Франко, Ордоньес, Пачо, Инкапье, Йебоа, Педро, М. Кайседо, Ангуло, Плата, Э. Валенсия.

Запасные: Валье, Рамирес, Аревало, Кастильо, Медина, Минда, Паэс, Альсивар, А. Валенсия, Х. Кайседо, Поросо, Пресиадо, Родригес, Эступиньян, Торрес.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Раус, Павлович, Нмеча, Сане, Мусиала, Вирц, Хаверц.

Запасные: Бауманн, Нубель, Штиллер, Ундав, Тшау, Левелинг, Гросс, Горетцка, Вольтемаде, Байер, Антон, Амири, Уэдраого.