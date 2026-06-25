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Игнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»

В шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич признался, что считает Марадону более талантливым игроком, чем Лионель Месси.

24 июня Месси исполнилось 39 лет. На ЧМ-2026 он за два матча забил пять мячей.

— Надо признать, что Месси превзошел Марадону в истории футбола. Это самый крутейший игрок, который был и есть. Но Марадона делал уже тогда то, за что мы любим Месси сейчас. Он также брал мяч, мог обыграть всю команду и забить, вытаскивал в одиночку матчи самого высокого уровня. Он мог в одиночку влиять на матч, и влиять с артистизмом, неповторимой харизмой, с улыбкой на лице и дерзостью. Мы прекрасно понимали, что он — парень со двора, а не из богатой семьи, не из школы «Боки» или «Ривер Плейт».

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Еще один важный момент — Марадона играл в те времена, когда не было подготовки к сопернику, не было аналитики. Он ехал на матч, не зная, в какую схему играет команда, антропометрию игроков, кто обороняется. Он даже не знал, на каком поле будут играть. Если посмотреть хроники, они играли на огородах, на поле без травы. Он приезжал, играл против извергов и убийц и делал это с улыбкой на лице, за что мы его и любим.

К сожалению, он в свое время не встретил свою Антонеллу (жена Месси), которая могла с ним провести всю жизнь и помочь избежать тех проблем, которые были у Марадоны, — сказал Игнашевич.

Другой участник шоу от БЕТСИТИ, экс-игрок «Сельты» и сборной СССР/России Александр Мостовой не согласился с Игнашевичем и назвал Месси самым талантливым игроком в истории футбола.

— Постоянно сейчас говорят, что раньше был другой футбол, медленнее двигались, не было никаких схем. Если Месси в 39 лет с сегодняшней интенсивностью бегает, обыгрывает, то что бы он делал в те годы, когда Марадона играл? Сравнивать эти величины просто невозможно. Но почему Месси сегодня играть намного тяжелее? Пять африканцев стоят, а он их волтузит туда-сюда. Смог бы Марадона их обыграть? Я отталкиваюсь от этого и от статистики. Человек выиграл восемь «Золотых мячей», а если бы не было Роналду, то выиграл бы все 15. Побил все возможные рекорды, а сейчас продолжает возить 20- и 25-летних, — парировал Мостовой.

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В новом шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь» главными героями выступают Мостовой и Игнашевич. Каждую неделю эксперты обсуждают пять самых жарких событий ЧМ, предлагая разный взгляд на события. Кто был убедительнее в доводах, решит приглашенный гость. Во втором выпуске гостем выступил болельщик сборной России, актер «Квартета И» Ростислав Хаит.

Полный выпуск можно посмотреть на VKВидео.

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