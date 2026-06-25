Анчелотти — о возвращении Неймара на поле: «В 34 года у него страсть мальчишки к футболу»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил игру нападающего Неймара в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Шотландии.

Встреча прошла в ночь с 24 на 25 июня и завершилась разгромной победой бразильцев со счетом 3:0. 34-летний Неймар вышел на замену на 76-й минуте. Форвард сыграл за сборную Бразилии впервые за 980 дней. На ЧМ-2026 он пропустил два стартовых матча из-за травмы икроножной мышцы.

«Он получил возможность сыграть, потому что заслужил ее. Неймар очень хорошо восстановился — с большой серьезностью и профессионализмом. Как и все остальные, он обладает качествами, чтобы помочь команде. Он сыграл хорошо за те немногие минуты, что был на поле», — приводит Goal слова Анчелотти.

Тренер также ответил на вопрос о том, нужна ли Неймару дополнительная мотивация на данном этапе карьеры.

«Неймару не нужна мотивация. Ни одному игроку не нужна дополнительная мотивация, чтобы играть за сборную Бразилии, и с Неймаром — то же самое. В 34 года у него страсть мальчишки к футболу», — добавил он.

Сборная Бразилии с 7 очками заняла первое место в таблице группы C и вышла в плей-офф чемпионата мира-2026.