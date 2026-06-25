Бывший хоккеист О'Нилл предположил, что Овечкин не вернется в «Вашингтон»

Российский нападающий Александр Овечкин не вернется в «Вашингтон», сообщает аналитик TSN, бывший хоккеист Джефф О'Нилл.

«Обмены, которые сделали «Кэпиталз», свидетельствуют о том, что он не вернется. Они привлекли двух праворуких снайперов. Я почти уверен, что «Вашингтону» уже сообщили, что он не вернется», — сказал О'Нилл.

Ранее состав «Вашингтона» в результате обменов пополнили форварды Джордан Кайру из «Сент-Луиса» и Алекс Так из «Баффало».

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» закончится 30 июня 2026 года, после чего он станет неограниченно свободным агентом. В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 41-летний хоккеист провел 82 матча и набрал 64 (32+32) очка.