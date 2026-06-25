Российский болельщик рассказал, как прошел на матч ЧМ-2026 без билета

Российский болельщик Родион Балакин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, как ему удалось посетить матч ЧМ-2026 без билета.

— Родион, давай начнем с того, как у тебя в принципе появилась идея поехать именно в Мексику!

— Планировал поездку год назад, у меня было три варианта: «Ролан Гаррос», финал Лиги чемпионов и чемпионат мира. Остановился на последнем. Из трех стран-хозяек выбрали Мексику — здесь с визами проще всего. Нужно только приглашение, которое оформляется за пять минут. Вот дорога туда трудная — через Стамбул, двое суток. Вышло в копеечку.

— А что с ценами в самой Мексике?

— Из плюсов выделю цены на жилье и на продукты. Да и на все, кроме футбола. Футбол — это, конечно, треш какой-то. Такие дорогие билеты! Помнишь [на ЧМ-2018], в России были квоты для россиян четвертой категории — по 9000 рублей? А там для мексиканцев вообще квот не существует.

Мексика не зажиточная страна. Кто вообще с мексиканским доходом может себе позволить пойти на футбол? Большой вопрос. Мы даже с узбеками, когда в Стамбуле встречались, разговаривали: они от федерации по 700 долларов брали. То есть даже от федерации дешевле нельзя было взять билеты...

— В общем, покупка билетов в ваши планы не входила...

— Да, было принято волевое решение просто лететь без билетов, а там уже действовать по ситуации. К тому же ситуация подогрелась историей фаната «Спартака», который прошел на матч-открытие без билета. Я узнал об этом и сказал своим: «Все, едем на стадион, берем с собой долларов по 300 на человека, а там посмотрим». Поняли, что за адекватные деньги билеты мы не купим, поэтому подумал: пройдем «зайцем». Хотя бы один кордон, а там решим.

— Получилось?

— Да. Проходим первый кордон, потом второй — и уже азарт, ничего не хочется покупать! Перекупы, конечно, стояли, я их на видео снимал, но доверия к ним минимум — они же могут один и тот же билет пятерым продать. Так что пошли уже к последнему кордону. Я пробовал проскочить, но не вышло.

Мы стояли, высматривали, как ведут себя девчонки на входе, которые сканируют QR-коды. Охрана слабая — можно просто мимо проскочить, если видишь, что они отвлеклись. На них идут десять человек: одна отвлеклась на одного, другая — на другого...

— И как же вы попали на стадион?

— Мы нашли фаната, которого вывели с арены, потому что он зажег фаер. Он стоял с кем-то разговаривал... Сказал ему: «О, чувак, дай мне свой билет». Сфотографировал его [экран] и пошел с этим билетом к стюардам. И минут 15 объяснял на ломаном английском и русском, что это якобы билет моего друга, он уже ушел, пустите меня. Они что-то подумали... И махнули рукой. Пропустили.

Чемпионат мира-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в мировом первенстве принимают участие 48 сборных.