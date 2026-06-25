Моуринью пожелал футболистам «Реала» вылета с чемпионата мира-2026

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью с иронией рассказал о том, почему хочет, чтобы футболисты «сливочных» поскорее вылетели с чемпионата мира-2026.

Турнир проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. На ЧМ-2026 выступают 11 игроков «Реала».

«Хотите правду? Я хочу, чтобы игроки «Реала» проиграли и уехали в отпуск. Потому что я хочу, чтобы ребята вернулись на предсезонку», — сказал Моуринью в подкасте Beast Mode On.

11 июня «Реал» объявил о возвращении Моуринью на пост главного тренера. Специалист также возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013 год и выиграл вместе со «сливочными» чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.