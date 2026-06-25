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Сегодня, 21:00

Турция — США: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу

Турция и США сыграют на ЧМ-2026 26 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Керем Актюркоглу, игрок сборной Турции.
Фото Getty Images

Турция и США сыграют в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Матч состоится на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Стартовый свисток прозвучит в 05.00 по московскому времени. Матч Турции и США можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа D.
26 июня, 05:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Турция
США

Следить за ключевыми событиями встречи Турция — США можно в матч-центре на нашем сайте.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Турция не смогла набрать ни одного очка на ЧМ и занимает последнее место в группе D, США с 6 очками идет на первой строчке в квартете.

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