Турция и США сыграют в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Матч состоится на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Стартовый свисток прозвучит в 05.00 по московскому времени. Матч Турции и США можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа D.

26 июня, 05:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Следить за ключевыми событиями встречи Турция — США можно в матч-центре на нашем сайте.

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Турция не смогла набрать ни одного очка на ЧМ и занимает последнее место в группе D, США с 6 очками идет на первой строчке в квартете.