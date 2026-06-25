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Парагвай — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу

Парагвай и Австралия сыграют на чемпионате мира-2026 26 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной Парагвая.
Фото Getty Images

Парагвай и Австралия сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Игра состоится на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Начало — в 05.00 по московскому времени. Матч Парагвая и Австралии можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа D.
26 июня, 05:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Парагвай
Австралия

Следить за ключевыми событиями встречи Парагвай — Австралия можно в матч-центре на нашем сайте.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Сборная Парагвая набрала три очка и занимает третье место в группе D, команда Австралии с тремя очками располагается на второй строчке в квартете.

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