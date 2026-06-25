Парагвай — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу
Парагвай и Австралия сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Игра состоится на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Начало — в 05.00 по московскому времени. Матч Парагвая и Австралии можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
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Сборная Парагвая набрала три очка и занимает третье место в группе D, команда Австралии с тремя очками располагается на второй строчке в квартете.
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