Парагвай и Австралия сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Игра состоится на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Начало — в 05.00 по московскому времени. Матч Парагвая и Австралии можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа D.

26 июня, 05:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)

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Сборная Парагвая набрала три очка и занимает третье место в группе D, команда Австралии с тремя очками располагается на второй строчке в квартете.

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