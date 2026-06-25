Российский болельщик, побывавший на ЧМ-2026: «Голенков в восторге, что о нем теперь знают в Мексике!»

Российский болельщик Родион Балакин в интервью «СЭ» сравнил чемпионаты мира в России и в Мексике.

— Многие сравнивают чемпионат мира в США с турниром в России. Что скажешь?

— По атмосфере и ажиотажу — то же самое, праздник футбола. По организации Россия, конечно, выигрывает. А по колориту Мексика дала фору. Для русского человека это было безумно интересно. Нельзя сказать, хуже или лучше — просто другое. И даже бытовые неудобства не омрачили, добавили приключений.

— Что-то вирусное после поездки случилось?

— Да, я снял видео про бомжей на улицах, оно в соцсетях набрало 153 тысячи просмотров. Меня назвали русским пропагандистом — якобы я специально снимал неприглядные районы. А я без негатива — показал как есть. В конце концов, это впечатление останется надолго.

— Кто-то из футболистов или функционеров тебе писал после этого?

— Из футболистов... Голенков в восторге, что о нем теперь знают в Мексике! С Одоевским переписывались. В пресс-службе «Ростова» просили фото и видео — я отправил, они выложили. Функционеры со мной не связывались... Надеюсь, никто не обратится с вопросом: «А как это ты на стадион без билета прошел?!»

Чемпионат мира-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в мировом первенстве принимают участие 48 сборных.