Опубликовано расписание матчей ЧМ по футболу — 2026 на 26 июня

В пятницу, 26 июня, состоятся шесть матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание матчей ЧМ-2026 по футболу на 26 июня

02:00. Группа F. Япония — Швеция — стадион «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (штат Техас, США)

02:00. Группа F. Тунис — Нидерланды — стадион «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури, США)

05:00. Группа D. Турция — США — стадион «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США)

05:00. Группа D. Парагвай — Австралия — стадион «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния, США)

22:00. Группа I. Норвегия — Франция — стадион «Джиллетт» в Фоксборо (штат Массачусетс, США)

22:00. Группа I. Сенегал — Ирак — стадион «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада)

Время начала — московское.

Следить за ключевыми событиями и результатами матчей ЧМ-2026 можно в матч-центре на сайте «СЭ».