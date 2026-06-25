Патрик Шик завершил карьеру в сборной Чехии

Нападающий Патрик Шик завершил выступления за чешскую сборную, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.

Футболист играл за национальную команду с 2016 года.

«Спасибо, Патрик! После десяти лет в национальной команде Патрик Шик решил завершить свою карьеру в сборной. Он оставил за собой незабываемые голы и моменты, которые чешские болельщики еще долго будут вспоминать. Спасибо за каждый матч, каждый гол и гордость, с которой ты представлял Чехию», — говорится в заявлении ассоциации.

На счету 30-летнего Шика 56 матчей за сборную Чехии и 26 голов. Он принимал участие в Евро 2020 и 2024 годов, а также в чемпионате мира-2026, где Чехия не смогла выйти в плей-офф.

На клубном уровне Шик с 2020 года выступает за «Байер».