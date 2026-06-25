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Тунис — Нидерланды: прогноз Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026

Прогноз Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026 Тунис — Нидерланды 26 июня 2026 года
Сборная Нидерландов.
Фото Global Look Press

26 июня сборная Нидерландов в третьем туре группового этапа ЧМ-2026 сыграет с Тунисом. Игра первой и последней команд квартета F состоится на «Арроухед Стэдиум» в Канзасе и начнется в 2.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Главный арбитр — Катя Итцель Гарсия из Мексики.

Чемпионат мира. Группа F.
26 июня, 02:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Тунис
1:3
Нидерланды

Букмекеры уверены в победе Нидерландов. Поставить на это можно за 1.11, вероятность исхода — примерно 87%. Ничья котируется за 10.0 (10%), успех Туниса — за 29.0 (3%).

Прогноз и ставка Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026 Тунис — Нидерланды

«Нидерландам нужна победа, чтобы максимально надежно забрать первое место в группе. И почти нет сомнений, что голландцы своего добьются. Другое дело, что чистая победа Нидерландов стоит очень дешево, и большого смысла играть ее отдельно нет. Тунис — одно из главных разочарований турнира. Команда провалила два первых тура, уже сменила главного тренера, и нет предпосылок для того, чтобы против Нидерландов она вдруг сыграла принципиально иначе.

Думаю, здесь будет уверенная победа голландцев с большим преимуществом по игре и содержанию. Поэтому читаются минусовые форы Нидерландов — и по голам, и по ударам в створ. Это очень вероятные направления. Но, например, ставка на победу Нидерландов через верх, с тоталом больше 2.5, сейчас стоит очень дешево. Дальше уже вопрос смелости: можно искать более агрессивные минусовые форы по голам или по ударам в створ.

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При этом мне нравится и вариант с дисциплинарными санкциями. Нидерланды — низовая команда по карточкам. Тунис, проигравший два матча вчистую, тоже не сорвался в грубость: в первых двух турах у команды было совсем мало предупреждений. Думаю, здесь игра быстро станет однобокой, преимущество Нидерландов сразу задаст ей ход и большого количества карточек мы не увидим.

Судить матч будет Катя Итцель Гарсия — 33-летняя мексиканка со средними показателями по карточкам и фолам в Мексике. Общая тенденция здесь тоже понятна: она, скорее всего, постарается судить с достаточно высоким допуском и по фолам, и по карточкам. Такого арбитража, как в матче Англия — Гана, здесь точно ждать не стоит, да и сама игра будет совсем иной. Поэтому по фолам матч должен быть ближе к низу, а по желтым карточкам — тем более», — цитирует Моссаковского «Ставка ТВ».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 по желтым карточкам за 1.79.

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