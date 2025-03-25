Футбол
25 марта, 21:02

Сборная Узбекистана упустила победу над Ираном, Файзуллаев забил гол

Ана Горшкова
Корреспондент

Сборная Узбекистана сыграла вничью с командой Ирана в 8-м туре азиатской квалификации чемпионата мира-2026 — 2:2. Матч прошел на стадионе «Азади» в Тегеране.

Первый гол в игре забил полузащитник Узбекистана Хожимат Эркинов на 16-й минуте. В начале второго тайма форвард Мехди Тареми сравнял счет с передачи Сердара Азмуна.

На 53-й минуте голом отличился Аббосбек Файзуллаев, а на 83-й минуте Тареми оформил дубль.

Сборная Узбекистана с 17 очками занимает второе место в группе А азиатского отбора на ЧМ-2026. Иран находится на первой строчке с 20 баллами.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.
25 марта, 19:00. ()
Иран
2:2
Узбекистан

Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
  • MoisKon

    Никакого упора я не делал с самого начала, я сразу написал, что если проиграют Катару то устроит и ничья с ОАЭ. А если выиграют у Катара, до и не нужна никакая ничья с прямым конкурентом! Какой упор?

    26.03.2025

  • Спринт

    Ты всё пробуешь сдалать упор на результат матча с ОАЭ. На всех внимания не обращаю. Сборной Узбекистана желаю быть на ЧМ в Америке. Будет за кого по-сопереживать.

    25.03.2025

  • Vladimir Buynov

    Первым делом должна быть новость о том,что Иран вышел на ЧМ досрочно,а потом ,что Узбекистан потерял 2 очка.Уровень журналистики...

    25.03.2025

  • MoisKon

    Вы повторяетесь. Об этом уже все высказались

    25.03.2025

  • Спринт

    Узбеки при выигрыше у Катара обеспечат себе 2-е место, вне зависимости от исхода матча с арабами..

    25.03.2025

  • MoisKon

    Ну и Сан-Марино с Гибралтаром туда же

    25.03.2025

  • Mv Mv

    скоро фифа 100 команд допустит, и Киргизы попадут

    25.03.2025

  • shpasic

    странно, что Спринт не прокомментировал "20 баллов" Ирана

    25.03.2025

  • MoisKon

    Это и есть три очка, но Катар уже в пролете - между ними 7 очков. А вот между ОАЭ всего 4 (в случе сегодняшней победы над КНДР). Поэтому можно проиграть Катару, но обязательно не проиграть ОАЭ. Тогда попадут на ЧМ

    25.03.2025

  • Спринт

    Главное Узбекистану дома обыграть Катар, который после сегодняшнего фиаско против Киргазии потерял практические шансы на Мундиальную путевку. Тогда игра с арабами значения иметь не будет.

    25.03.2025

  • MoisKon

    нужны три очка или ничья с оаэ

    25.03.2025

  • Спринт

    Узбекистанцы играли в гостях у персов очень организованно и свою главную задачу в турнирном плане выполнили, не проиграв лидеру своей отборочной группы.

    25.03.2025

