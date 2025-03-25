Сборная Узбекистана упустила победу над Ираном, Файзуллаев забил гол

Сборная Узбекистана сыграла вничью с командой Ирана в 8-м туре азиатской квалификации чемпионата мира-2026 — 2:2. Матч прошел на стадионе «Азади» в Тегеране.

Первый гол в игре забил полузащитник Узбекистана Хожимат Эркинов на 16-й минуте. В начале второго тайма форвард Мехди Тареми сравнял счет с передачи Сердара Азмуна.

На 53-й минуте голом отличился Аббосбек Файзуллаев, а на 83-й минуте Тареми оформил дубль.

Сборная Узбекистана с 17 очками занимает второе место в группе А азиатского отбора на ЧМ-2026. Иран находится на первой строчке с 20 баллами.