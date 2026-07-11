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Сегодня, 01:00

Куртуа — о травме в матче с Испанией: «У меня не было проблем с тем, чтобы остаться в игре»

Руслан Минаев

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал свою травму в матче со сборной Испании (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026.

Голкипер был заменен в середине второго тайма и в слезах покинул поле. Вместо него вышел Сенне Ламменс, который допустил ошибку в моменте с победным голом испанцев в концовке матча.

«Я чувствовал сильную боль в квадрицепсах. Но у меня не было проблем с тем, чтобы оставаться в воротах, только с дальними ударами. В итоге тренер решил меня заменить, это не проблема, поскольку команда превыше всего», — сказал Куртуа журналистам после игры.

Микель Мерино забивает победный гол сборной Испании в&nbsp;матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Бельгии.Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса

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