Куртуа — о травме в матче с Испанией: «У меня не было проблем с тем, чтобы остаться в игре»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал свою травму в матче со сборной Испании (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026.

Голкипер был заменен в середине второго тайма и в слезах покинул поле. Вместо него вышел Сенне Ламменс, который допустил ошибку в моменте с победным голом испанцев в концовке матча.

«Я чувствовал сильную боль в квадрицепсах. Но у меня не было проблем с тем, чтобы оставаться в воротах, только с дальними ударами. В итоге тренер решил меня заменить, это не проблема, поскольку команда превыше всего», — сказал Куртуа журналистам после игры.