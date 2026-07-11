Куртуа хочет приостановить карьеру в сборной Бельгии

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от Испании (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 отметил, что хочет отдохнуть от игр на международном уровне.

«Я хотел бы спокойно провести один год, не играть в Лиге наций и остаться в Мадриде, чтобы восстановиться. Игр слишком много. Есть Сенне, Майк или Мартен — они могут играть, а тренер сделает свой выбор. Дать шанс молодым игрокам, а затем вернуться. Посмотрим, согласятся ли на это в сборной. Если нет — значит, на этом все», — приводит RTBF слова Куртуа.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.